Батраков и Сергеев вошли в число самых проверяемых РУСАДА футболистов

По три раза с начала года также были проверены на допинг Станислав Агкацев и Илья Рожков

Алексей Батраков © Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Станислав Агкацев, Алексей Батраков, Илья Рожков и Иван Сергеев чаще других отечественных футболистов тестировались Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) с начала 2025 года. Об этом свидетельствуют документы, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Вратарь "Краснодара" Агкацев, полузащитник московского "Локомотива" Батраков, защитник казанского "Рубина" Рожков и нападающий московского "Динамо" Сергеев с января по ноябрь были проверены РУСАДА на допинг по три раза. 29 футболистов Российской премьер-лиги в 2025 году проходили тестирование в РУСАДА дважды.

Как сообщал ранее ТАСС, чаще других игроков РПЛ Российское антидопинговое агентство тестировало футболистов ЦСКА, 12 из которых были проверены на допинг в период с января по ноябрь.