Мостовой считает, что сборную Аргентины не отстранят от ЧМ по футболу

Ранее стало известно об обысках в связи с делом главы национальной футбольной ассоциации Клаудио Тапиа

Александр Мостовой © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Сборную Аргентины по футболу не отстранят от чемпионата мира на фоне новостей о коррупционном скандале. Такое мнение ТАСС высказал бывший игрок сборной России Александр Мостовой.

Ранее газета LA Nacion рассказала о скандале в национальной футбольной ассоциации. В среду были проведены новые обыски в связи с делом главы организации Клаудио Тапиа.

"Я не думаю, что сборную Аргентины реально могут отстранить. Они являются действующими чемпионами мира, одним из претендентов на победу, думаю, ФИФА (Международной федерации футбола - прим. ТАСС) это будет не выгодно, они на это не пойдут. Со спортивной точки зрения они ничего не нарушили, так что я не ожидаю, что будут настолько серьезные санкции, если вообще они последуют", - сказал Мостовой.

Сборная Аргентины является действующим чемпионом мира. На мировом первенстве 2026 года команда выступит в группе J вместе со сборными Австрии, Алжира и Иордании. Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.