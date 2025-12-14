Увидеть Сигала и победить. Россияне снова выиграли Кубок Первого канала

Команда "Россия 25" одержала на турнире две победы над сборными Белоруссии и Казахстана

Редакция сайта ТАСС

Игроки команды "Россия 25" © Кирилл Кухмарь/ ТАСС

НОВОСИБИРСК, 14 декабря. /ТАСС/. Российские хоккеисты в третий раз подряд выиграли Кубок Первого канала. В обоих матчах они не дали ни единого шанса ни одному из соперников.

Во второй раз за три года на традиционном турнире, который проводится с конца 60-х годов и несколько раз менял название, выступило всего три национальные команды. Сама соревновательная часть турнира уместилась в два дня, поэтому организаторы провели на "Сибирь-Арене" целый хоккейный фестиваль. В его рамках прошли турниры по хоккею 3х3, в том числе и среди детей, Кубок Первого канала среди детских команд, мастер-шоу с участием хоккеистов и тренеров всех команд-участниц.

Сама эта хоккейная неделя впервые прошла в Новосибирске, и организаторы не должны были разочароваться в таком выборе. Яркий момент фестиваля - практически заполненные трибуны арены, вмещающей почти 12 тыс. зрителей. Причем аншлаг был и на турнире по хоккею 3х3. Обратная сторона такого большого интереса со стороны болельщиков проявилась в том, что некоторым зрителям продавались билеты на места, у которых уже были другие владельцы.

Организаторов такие инциденты не красят, но это только подтвердило, что жители регионов с удовольствием готовы принимать у себя национальную сборную. В скором времени стоит ждать, что декабрьский турнир появится в таких городах, как Нижний Новгород, где новая арена готова, как говорят, на 99%, и Екатеринбург, где дворец ввели в эксплуатацию еще в начале года.

Интриги не произошло

Кубок Первого канала остается пока единственным в календаре турниром, на котором можно собрать в одну команду сильнейших российских игроков. И результат в нем для Федерации хоккея России по-прежнему имеет большое значение, несмотря на ограниченное количество участников соревнований. Как и год назад, главный тренер команды "Россия 25" Роман Ротенберг уделял тренировкам не менее двух часов.

В тренерский штаб были привлечены специалисты из других клубов Континентальной хоккейной лиги, такие как Константин Шафранов, Евгений Корешков, работавшие с Ротенбергом в петербургском СКА. Новым лицом в штабе стал Алексей Ковалев, недавно трудившийся в московском "Спартаке".

Многие ждали интриги на турнире в субботнем матче, в котором встретились россияне и белорусы. Сборная Белоруссии до этого уверенно обыграла команду Казахстана (4:1) и в случае успеха в своей заключительной игре могла претендовать на общую победу. Однако преимущество в игре оказалось у команды "Россия 25", которая имела почти двукратный перевес по броскам в створ и внимательно играла в обороне.

В звеньях у российской команды преобладали клубные сочетания. В игре с белорусами отличились связки из ярославского "Локомотива" и магнитогорского "Металлурга": железнодорожники Егор Сурин и Георгий Иванов играли в тройке с заменившим Александра Радулова Данилом Аймурзиным из череповецкой "Северстали", а Илья Сафонов в центре связывал игру двух крайних форвардов из "Металлурга" Романа Канцерова и Дмитрия Силантьева. Именно Канцеров открыл счет российским голам на турнире, а Аймурзин оформил дубль после нереализованного буллита. Совсем немного не хватило московскому динамовцу Максиму Моторыгину, чтобы провести первый и дебютный на турнире в карьере "сухой" матч.

Центральная игра всего турнира, которой и стал матч россиян и белорусов, привлекла к себе внимание и многих высокопоставленных и важных персон. Из последних стоит выделить американского актера, получившего гражданство РФ, представителя МИД страны по вопросам гуманитарных связей России и США Стивена Сигала, которому Ротенберг в раздевалке команды подарил форменный свитер с номером 9. Оказалось, что это не первый поход на хоккей звезды боевиков 90-х годов, которые были популярны в то время в России.

"Ничего не дали сделать сопернику"

Теоретически сборная Казахстана в последний день могла стать победителем турнира. Для этого ей необходимо было выигрывать у россиян в воскресенье с крупным счетом, чтобы при равенстве очков иметь преимущество по разнице заброшенных и пропущенных шайб. При этом казахстанская команда приехала в Новосибирск в экспериментальном составе, лучшим в ней в проигранном белорусам матче был ее капитан, 39-летний Роман Старченко. Главный тренер соперника Талгат Жайлауов после игры сообщил, что из этого состава на матчи чемпионата мира в первом дивизионе в группе A поедет минимальное количество хоккеистов.

Против россиян, состав которых по сравнению с субботней игрой не изменился, хоккеисты Казахстана продержались 10-12 минут, за половину периода всего пару раз перейдя на чужую половину площадки. К концу второго периода счет был уже 7:0, соперник поменял вратаря, а до этого заменили и Моторыгина. Казахстанцам еще и не повезло вдобавок: шайба после одного из бросков гостей попала в своего же игрока, которого увели в раздевалку, но он потом вернулся.

"Они тоже в тело играли, в них больно было врезаться. Тем более их парень вернулся после того, как ему в голову попало, они сражались", - сказал после игры нападающий Прохор Полтапов, забивший два гола. Игра же завершилась со счетом 9:0.

Ротенберг объяснил отсутствие ротации в составе по сравнению с субботней игрой. "По медицинским показателям не все были на 100% здоровы. В истории хоккея много игр, мы все помним матч 1980 года СССР - США, мы помним, что в одной игре могло произойти все что угодно. Я бы не сказал, что у нас был слабый соперник", - отметил он.

"Очень важная игра для нас, ребята молодцы, выполнили на 100% установку. Что мы тренировали, то и реализовали, мы работали всю неделю. Самое важное было для нас победить, все матчи очень тяжелые, у нас не было права на ошибку. Честно скажу, что это сильнейшая команда с точки зрения того, что ребята идеально вписались под наши требования, как они быстро переходили из обороны в атаку. Вчера, если бы не [вратарь сборной Белоруссии Иван] Кульбаков, забили бы много. Сегодня держали темп и ритм, ничего не дали создать сопернику", - добавил тренер российской команды.

Самым ценным игроком турнира был признан защитник и капитан россиян Александр Елесин. Лучшим защитником стал Богдан Конюшков, вратарем - Моторыгин, нападающим - Сурин.