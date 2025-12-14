Травников назвал потрясающей атмосферу Кубка Первого канала по хоккею
16:53
НОВОСИБИРСК, 14 декабря. /ТАСС/. Атмосфера на "Сибирь-Арене" во время Кубка Первого канала по хоккею была потрясающей. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
Команда "Россия 25" стала победителем турнира.
"Поздравляю сборную России с заслуженной победой! И, конечно же, спасибо нашим болельщикам! Трибуны были заполнены до отказа - побит рекорд посещаемости кубка - 11 650 зрителей. Атмосфера на нашей ледовой арене потрясающая!" - написал глава региона. Он выразил уверенность, что зрители надолго запомнят турнир, и поблагодарил организаторов.
Кубок Первого канала впервые проходил в Новосибирске 11-14 декабря. В турнире также принимали участие сборные Белоруссии и Казахстана.