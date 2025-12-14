Третьяк: россияне на Кубке Первого канала показали правильный подход к делу

Команда "Россия 25" выиграла оба матча турнира, забросив 12 шайб

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк © Владимир Гердо/ ТАСС

НОВОСИБИРСК, 14 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российские хоккеисты на Кубке Первого канала продемонстрировали правильный подход к своему делу. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

Россияне в воскресенье стали победителями турнира, обыграв команду Казахстана со счетом 9:0. В субботу они выиграли у белорусов 3:1.

"Очень понравились и результат, и игра. Сыграли так, как и должна играть сборная России. Яркий, атакующий хоккей со множеством заброшенных шайб и первое место на турнире. 12 голов в двух матчах - такого и ждут от нашей команды болельщики, - сказал Третьяк. - Крупные победы всегда выглядят красиво, но добиваться их непросто. За любым красивым успехом стоит упорная командная работа. Совместные усилия игроков, тренеров, специалистов. На Кубке Первого канала все выполнили эту работу на отлично, все молодцы!"

"Хотел бы поблагодарить сборную за старание, стремление порадовать соотечественников игрой и результатом. У хоккеистов идет непростой насыщенный сезон. Но те, кто приехал на турнир, проявили себя настоящими профессионалами. Выкладывались с первой до последней секунды, старались сыграть как можно лучше, проявить себя и отработать на команду. Поэтому и пришли такие результаты. Сборная показала правильный подход к делу", - добавил он.

По словам Третьяка, героями турнира стали болельщики. "Огромное спасибо всем новосибирцам и тем, кто приехал в город, чтобы посетить Кубок Первого канала и фестиваль хоккея. Вы молодцы! Прекрасная атмосфера на арене, аншлаги и праздничное настроение - ваша заслуга. Ваш вклад в победы очень велик. Всегда вдохновляют искренние эмоции людей, переживающих за сборную и радующихся ее успехам. В регионах нашей страны очень много замечательных болельщиков, готовых всегда быть вместе с командой. И гостеприимный Новосибирск это показал", - отметил он.

"Рад, что популярными у зрителя оказались и матчи Кубка Первого канала, и мероприятия фестиваля хоккея. На турнире по игре 3х3 был установлен всероссийский рекорд посещаемости. Много людей собиралось на трибунах во время мастер-шоу, игр детского турнира. Мы всегда стараемся предложить болельщикам что-то новое, свежее и увлекательное. Их реакция показала, что всем все понравилось. Вместе мы провели в Сибири незабываемый хоккейный праздник. Спасибо городу за гостеприимство и за искреннюю любовь к нашей игре", - добавил он.