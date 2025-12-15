Фигуристка Акатьева заявила, что ее до сих пор беспокоит травма ноги

Ранее стало известно, что спортсменка пропустит чемпионат страны

Софья Акатьева © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Российскую фигуристку Софью Акатьеву до сих пор беспокоит травма, которая была получена в сентябре. Об этом спортсменка написала в своем Telegram-канале.

Ранее источник ТАСС сообщил, что Акатьева не выступит на чемпионате России, который пройдет с 18 по 21 декабря в Санкт-Петербурге. Спортсменка в ноябре снялась с этапа Гран-при России в Москве из-за травмы ноги.

"В этом сезоне все идет совсем не так, как мне бы хотелось. И травма, которая появилась в сентябре, все еще беспокоит меня. Много раз я пыталась лечить ее на нагрузках и без, за последние несколько месяцев я три раза меняла коньки, это давало положительную динамику на какое-то время. За короткий срок я готовилась к соревнованиям, но я все еще не могу полностью набрать форму без боли в стопе, решения о пропуске турниров в этом сезоне давались мне очень сложно", - отметила Акатьева.

"Несмотря на непростую ситуацию в моей спортивной карьере, я нахожусь в огромной благодарности ко всем, кто со мной на этом пути. Большое спасибо Этери Георгиевне Тутберидзе и ее команде за бесконечную веру в меня, за кропотливый труд и за ту любовь, которую вы мне дарите каждый день. Спасибо моим болельщикам, я чувствую поддержку каждого из вас, это дает мне невероятные силы. Я очень мечтаю наконец-то вернуться к тренировочному процессу здоровой и готовиться к соревнованиям, мечтаю вернуться к зрителям и показывать свои программы", - добавила фигуристка.

Акатьевой 18 лет. На ее счету победа на чемпионате России 2023 года, две золотые медали этапов юниорской серии Гран-при. Фигуристка дважды выигрывала в финале Кубка России среди юниоров и дважды - на первенстве России среди юниоров. Также в активе спортсменки серебро и бронза этапов Гран-при России среди взрослых.