ФИФА объявит лучших игроков и тренеров года

Церемония награждения пройдет в Дохе

ДОХА, 16 декабря. /ТАСС/. Церемония награждения лучших игроков среди мужчин и женщин по итогам года по версии Международной федерации футбола (ФИФА) пройдет во вторник. Она состоится в Дохе и начнется в 20:00 мск.

Лучший футболист по версии ФИФА определяется с 1991 года. Организация самостоятельно утверждала победителя премии до 2009 года. С 2010 по 2015 год приз вручался совместно с журналом France Football и носил название "Золотой мяч ФИФА". С 2016 года вручаются две награды - по версии издания и по версии ФИФА, премия Международной федерации футбола называется The Best.

Победители определяются путем голосования главных тренеров и капитанов сборных, чьи ассоциации входят в ФИФА, а также журналистов. К голосованию привлечены также болельщики, у них, как и у тренеров, капитанов и представителей СМИ, равный вес при голосовании. В этом году приз вручат за отрезок с 11 августа 2024 года по 2 августа 2025 года.

За победу в звании лучшего футболиста поборются француз Усман Дембеле, марокканец Ашраф Хакими, португальцы Нуну Мендеш и Витинья (все - ПСЖ, Франция), англичанин Гарри Кейн ("Бавария", Германия), француз Килиан Мбаппе ("Реал", Испания), англичанин Коул Палмер ("Челси", Англия), испанцы Педри и Ламин Ямаль, бразилец Рафинья (все - "Барселона", Испания) и египтянин Мохаммед Салах ("Ливерпуль", Англия). Фаворитом является Дембеле, который ранее получил "Золотой мяч". Вместе с ПСЖ он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также Лигу чемпионов. В прошлом году награду от ФИФА выиграл бразильский нападающий мадридского "Реала" Винисиус.

На такую же награду среди женщин претендуют француженка Санди Балтимор, шведка Натали Бьёрн, англичанки Люси Бронз и Лорен Джеймс (все - "Челси"), испанки Айтана Бонмати, Патри Гихарро, Клаудия Пина и Алексия Путельяс, полька Эва Пайор (все - "Барселона"), испанка Мариона Кальдентей, англичанки Хлоя Келли, Алессия Руссо и Лия Уильямсон (все - "Арсенал", Англия), представительница Малави Темва Чавинга ("Канзас-Сити", США), француженка Диани Кадидиату, представительница Гаити Мелчи Дюморне, американка Линдси Хипс (все - "Лион", Франция). В прошлом году награду во второй раз завоевала Бонмати, она же в этом году в третий раз выиграла "Золотой мяч".

Представители российских клубов

Помимо главных номинаций, будут объявлены лучшие тренеры в мужском и женском футболе, лучшие вратари среди мужчин и женщин, а также лучший болельщик, который получит награду FIFA Fan Award. В этой номинации на победу претендуют аргентинский болельщик "Расинга" Алехандро Сиганото, известный испанский поклонник футбола Маноло (Мануэль Касерес), который умер в мае 2025 года, он в общей сложности побывал на 10 чемпионатах мира и 8 чемпионатах Европы. Также могут победить болельщики иранского "Захо", которые перед одним из матчей выкинули на поле тысячи мягких игрушек для поддержки детей, страдающих от болезней.

Также ФИФА вручит награду имени Ференца Пушкаша - игроку, забившему самый красивый гол. На нее претендует бразильский нападающий московского ЦСКА Алеррандро. Выступая за бразильскую "Виторию", он 19 августа 2024 года забил мяч в ворота "Крузейро" ударом через себя. Помимо него, на награду претендуют 10 футболистов. Такую же награду, носящую имя Марты, получит игрок в женском футболе.

Кроме того, ФИФА назовет участников символической сборной по версии организации в женском и мужском футболе. Среди мужчин на попадание в команду претендует бразильский нападающий петербургского "Зенита" Луис Энрике, всего в списке кандидатов находятся 88 футболистов. Энрике перешел в "Зенит" в январе 2025 года, ранее он выступал за бразильский "Ботафого", с которым в конце 2024 года стал чемпионом страны и выиграл Кубок Либертадорес. Футболист был признан лучшим игроком главного клубного турнира Южной Америки. Также на попадание в сборную претендует грузинский полузащитник ПСЖ Хвича Кварацхелия.

Церемония награждения The Best будет предшествовать финалу Межконтинентального кубка, в решающем матче сыграют ПСЖ и бразильский "Фламенго". В составе парижского клуба может появиться российский вратарь Матвей Сафонов, который сыграл в трех последних матчах команды. Встреча пройдет 17 декабря в Катаре. В Межконтинентальном кубке участвуют победители всех шести основных конфедераций ФИФА, ПСЖ представляет Союз европейских футбольных ассоциаций, "Фламенго" - Южноамериканскую конфедерацию футбола.