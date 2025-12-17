Сафонов стал обладателем Межконтинентального кубка в составе ПСЖ

Французская команда в серии пенальти обыграла бразильский "Фламенго"

ДОХА, 17 декабря. /ТАСС/. Российский вратарь французского "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов завоевал Межконтинентальный кубок ФИФА. В финальном матче команда из Парижа в серии пенальти обыграла бразильский "Фламенго".

Основное время и два дополнительных тайма завершились со счетом 1:1. Забитым мячом в составе ПСЖ отметился грузинский футболист Хвича Кварацхелия (38-я минута). У "Фламенго" отличился Жоржиньо (62, с пенальти). В серии пенальти точнее оказалась французская команда - 2:1. Сафонов отразил четыре 11-метровых удара.

В Межконтинентальном кубке принимали участие шесть команд. "Фламенго" является действующим победителем самого престижного клубного турнира Южной Америки - Кубка Либертадорес. Бразильская команда в своем первом матче на турнире обыграла мексиканский "Крус Асуль" (2:1), а затем победила "Пирамидс" из Египта (2:0). ПСЖ как победитель Лиги чемпионов провел одну встречу.

Сафонов провел четвертый матч за ПСЖ подряд. Ранее в течение сезона во всех играх ворота парижан защищал Люка Шевалье. Российский вратарь перешел в ПСЖ летом 2024 года из "Краснодара", в составе французского клуба он стал победителем Лиги чемпионов, чемпионата Франции, кубка и суперкубка страны, а также Суперкубка УЕФА. В прошлом сезоне за ПСЖ российский вратарь сыграл в 17 матчах, в которых 7 раз сохранил ворота в неприкосновенности.

В стартовом составе "Фламенго" на поле вышли бывшие игроки московского "Динамо" защитник Гильермо Варела и полузащитник Хорхе Карраскаль, который также выступал за ЦСКА. Бывший игрок обороны столичного "Спартака" Айртон остался в запасе.

В прошлом году победителем Межконтинентального кубка стал испанский "Реал". В финальном матче команда из Мадрида разгромила мексиканскую "Пачуку" со счетом 3:0.