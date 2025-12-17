Сафонов отбил четыре пенальти в финале Межконтинентального кубка

ПСЖ в серии послематчевых 11-метровых ударов обыграл "Фламенго"

Редакция сайта ТАСС

Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов © AP Photo/ Hussein Sayed

ДОХА, 17 декабря. /ТАСС/. Российский вратарь французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов отразил четыре из пяти пенальти в послематчевой серии в финале Межконтинентального кубка с бразильским "Фламенго". Встреча прошла в Катаре.

Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 1:1. В серии пенальти ПСЖ оказался сильнее со счетом 2:1.

26-летний Сафонов выиграл шестой трофей в составе французской команды. Российский вратарь перешел в ПСЖ летом 2024 года из "Краснодара", в прошлом сезоне он стал победителем Лиги чемпионов, чемпионата Франции, кубка и суперкубка страны, а также Суперкубка УЕФА.