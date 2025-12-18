В РФС ожидают, что Кордоба и Вильягра лично уладят конфликт

Нападающий "Краснодара" обвинил полузащитника ЦСКА в расизме, но КДК РФС не доказал вины игрока и прекратил дело

Редакция сайта ТАСС

Полузащитник ЦСКА Родриго Вильягра © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Конфликт между нападающим "Краснодара" Джоном Кордобой и полузащитником московского ЦСКА Родриго Вильягрой может быть урегулирован в ближайшее время в ходе личного общения футболистов. Об этом журналистам сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

Читайте также

КДК РФС не доказал вину игрока ЦСКА Вильягры в проявлении расизма

7 декабря "Краснодар" со счетом 3:2 на домашнем стадионе обыграл ЦСКА. После матча нападающий "Краснодара" Джон Кордоба обвинил Вильягру в расизме. 18 декабря КДК РФС не доказал вины Вильягры и прекратил дело.

"Есть достоверная информация, что футболисты планируют уладить конфликт по телефону. Кордоба в настоящее время летит на самолете, Вильягра ожидает телефонного звонка", - сказал Григорьянц.

Вильягра выступает за ЦСКА с марта 2025 года. В нынешнем сезоне 24-летний аргентинец провел за клуб 11 матчей в различных турнирах.