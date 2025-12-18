Бойкова и Козловский будут исполнять четверной выброс на чемпионате России

После короткой программы пара занимает второе место

Редакция сайта ТАСС

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский © Александр Демьянчук/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 декабря. /ТАСС/. Спортивная пара Александры Бойковой и Дмитрия Козловского планирует исполнять четверной выброс на чемпионате России. Об этом фигуристы сообщили журналистам после выступления с короткой программой на турнире в Санкт-Петербурге.

После короткой программы спортсмены занимают второе место с 77,42 балла. Лидируют Анастасия Мишина и Александр Галлямов (79,03).

"Четверной выброс? Будет, да", - сказала Бойкова.

Произвольную программу пары представят в субботу.