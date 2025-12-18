Бойкова и Козловский будут исполнять четверной выброс на чемпионате России
Редакция сайта ТАСС
18:31
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 декабря. /ТАСС/. Спортивная пара Александры Бойковой и Дмитрия Козловского планирует исполнять четверной выброс на чемпионате России. Об этом фигуристы сообщили журналистам после выступления с короткой программой на турнире в Санкт-Петербурге.
После короткой программы спортсмены занимают второе место с 77,42 балла. Лидируют Анастасия Мишина и Александр Галлямов (79,03).
"Четверной выброс? Будет, да", - сказала Бойкова.
Произвольную программу пары представят в субботу.