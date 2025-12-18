Осокина рассказала, что отметит день рождения только после чемпионата России

18 декабря фигуристке исполнилось 19 лет

Елизавета Осокина и Артем Грицаенко © Александр Демьянчук/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 декабря. /ТАСС/. Фигуристка Елизавета Осокина, выступающая в соревнования спортивных пар вместе с Артемом Грицаенко, сможет отпраздновать свой день рождения только после окончания чемпионата России. Об этом она рассказала на пресс-конференции.

Осокиной 18 декабря исполнилось 19 лет. "К сожалению или к счастью, только после всего завершения чемпионата России я смогу отметить день рождения", - сказала фигуристка.

Осокина и Грицаенко идут третьими после короткой программы, набрав 70,81 балла. Лидируют Анастасия Мишина и Александр Галлямов (79,03), вторыми идут Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (77,42).

"Что можем сказать - еще не конец. Радоваться пока нечему. Настроены работать, как и отработали до этого. Соревнования - это проверочный этап, хоть и финальный, но мы все-таки идем к тому, чтобы улучшаться. Мы выходили полностью с пустой головой, не думая ни о чем. Был небольшой мандраж только перед самим стартом", - рассказал Грицаенко.

Произвольную программы пары представят 20 декабря.