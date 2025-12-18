Козловский назвал хорошими баллы за короткую программу на чемпионате России

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский занимают второе место, лидируют Анастасия Мишина и Александр Галлямов

Редакция сайта ТАСС

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский © Александр Демьянчук/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 декабря. /ТАСС/. Фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский остались довольны оценками за короткую программу на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

Пара занимает второе место, набрав 77,42 балла и уступая Анастасии Мишиной и Александру Галлямову (79,03).

"Буду краток. Нормально катались, получили очень хорошие баллы. Будем смотреть, что будет дальше. Форма у нас очень хорошая, в целом наш прокат и определенная помарка никоим образом не влияют на наше состояние. Мы хорошо себя ощущаем. Мне кажется, такое же состояние нужно сохранить в следующие два дня", - сказал Козловский.

Фигуристы долгое время не общались с прессой, взяв паузу. "Нам это понравилось. Шутка. У нас была возможность сконцентрироваться на себе, да и у вас появилось больше материала, который мы сможем обсудить. У вас появился некий срез, некая перспектива", - добавил Козловский, обращаясь к журналистам.

Произвольную программу фигуристы представят 20 декабря.