Козлов сообщил, что Комтуа оштрафуют за ненужное удаление в игре с "Барысом"

"Динамо" потерпело поражение со счетом 2:4

Главный тренер "Динамо" Вячеслав Козлов © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Нападающий московского "Динамо" Максим Комтуа будет оштрафован за свое удаление ближе к концу третьего периода матча Фонбет - Континентальной хоккейной лиги с астанинским "Барысом", после которого казахстанская команда забросила четвертую шайбу. Об этом журналистам рассказал главный тренер "Динамо" Вячеслав Козлов.

"Динамо" уступило со счетом 2:4, прервав серию из семи победных матчей.

"Это было ненужное удаление, он не спасал ворота. Будем наказывать, у нас для него найдутся штрафные меры", - сказал Козлов.

"Недооценки не было, я на собрании говорил, что команда на ходу. Соперник больше хотел и победил", - подвел итоги матча Козлов.

В четверг было объявлено о вхождении в тренерский штаб "Динамо" Равиля Якубова, который работал помощником главного тренера в этом клубе с 2007 по 2009 год. "У нас не такой был большой выбор среди кандидатов. Но Равиля не надо представлять - это динамовец, и, когда я подбирал кандидатуру, разговаривал с Сергеем Федоровым (Якубов ранее входил в тренерский штаб Федорова в ЦСКА - прим. ТАСС), который дал по нему хорошие рекомендации", - отметил Козлов.

В следующем матче "Динамо" 21 декабря в гостях сыграет со столичным ЦСКА.