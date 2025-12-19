Фигурист Кондратюк не будет удивлен занятым местом на чемпионате России

Кондратюк занимает 10-е место после короткой программы

Марк Кондратюк © Петр Ковалев/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 декабря. /ТАСС/. Фигуриста Марка Кондратюка не может удивить занятое место на чемпионате России, так как он уже был и первым, и последним. Об этом он рассказал журналистам.

Кондратюк занимает 10-е место после короткой программы, набрав 86,06 балла.

"Действительно было нервно, последние минут 10 перед прокатом я испытал чувство, которое давно не испытывал, - мандраж. Потом казалось, что я его переборол, исполнил прыжки, а дальше просто дурацкая ошибка", - сказал Кондратюк.

"Между прыжками я на секунду очень расстроился, эта ошибка не техническая, не с психологией [связана]. Сегодня на тренировке меня Женя Медведева спрашивала про волнение, я сказал, что для меня это шестой чемпионат России, за эти годы я был и первым, и последним, никакая ситуация меня не может удивить, - отметил Кондратюк. - Все хорошо, на тренировках все хорошо, от этого обидно, что глупая ошибка".

Произвольную программу фигуристы представят 21 декабря.