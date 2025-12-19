Кони Шелдон и Восторг сыграли в новогоднем спектакле на ВДНХ

На манеж вышли 15 лучших представителей национальных пород лошадей

Редакция сайта ТАСС

© Альберт Стародубцев/ ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Первый показ новогоднего спектакля "Конек-Огонек" состоялся в Москве в историческом манеже Центра национальных конных традиций на ВДНХ. Главного героя сыграли две лошади: Шелдон и Восторг.

В основу постановки легла оригинальная сказочная история, участниками которой стали Мороз и Снегурочка, Баба Яга и Леший, Метель и Вьюга, снежинки и кикиморы. Главный герой праздника - волшебный Конек-Огонек, символ силы, света и радости наступающего года, которого ждут испытания, злые чары Бабы Яги, верные друзья и помощь зрителей.

По словам организаторов, спектакль создает атмосферу чуда для зрителей любого возраста: дети смогут активно помогать героям преодолевать трудности, а взрослые увидят любимые мотивы русских народных сказок в современном прочтении.

"Сегодня мы находимся с вами на премьере нашего нового спектакля, - рассказал журналистам генеральный директор Кремлевской школы верховой езды Борис Петров. - Это детский спектакль, но я уверен, что он будет интересен любой аудитории. У нас все по-настоящему. У нас настоящие лошади, у нашего настоящего Деда Мороза настоящая борода. Наши артисты и лошади выступали после большого перерыва, они сегодня будут первый раз выступать в такой большой аудитории. Конечно, все волнуются и лошади тоже".

"Шелдон - артист с опытом"

На манеж вышли 15 лучших представителей национальных пород лошадей, в том числе Шелдон - лошадь породы "миниатюрная европейская" и Восторг - представитель белорусской упряжной породы.

"Шелдон - артист уже с опытом, ему восемь лет, он стал любимцем наших зрителей. Я доволен, он развивается. Это заслуга людей, которые работают с лошадьми, которые понимают, разговаривают с ними на одном языке, что очень важно. Они каждый раз на первое место ставят не себя, а своих четвероногих партнеров", - добавил Петров.

"Довольны ли четвероногие артисты условиями гонораров? Посмотрите на их внешний вид, на их шерсть. Это говорит о том, что у них замечательное питание, замечательный уход", - заключил глава центра.

В спектакле, который будет идти до конца новогодних праздников, принимают участие артисты конного театра: Полина Александрова, Мария Сулацкова, Инга Бессонова, Никита Труднов, а также ведущие артисты Аида Гаджимирзаева и Вадим Колодочкин, которые работают в самом сложном жанре - "Лошади на свободе". Во время выступления на сцене демонстрируются уникальные трюки, например, элемент, при исполнении которого две лошади одновременно выполняют пируэты на задних ногах. Одно из самых ярких зрелищ - одновременное исполнение десятью лошадьми элемента "свеча", когда лошади встают на задние ноги.