Дикиджи не знает, почему у него не получилось в короткой программе

Дикиджи занимает 9-е место после короткой программы

Владислав Дикиджи © Петр Ковалев/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 декабря. /ТАСС/. Фигурист Владислав Дикиджи не может объяснить, почему у него не получилось в короткой программе на чемпионате России. Об этом он рассказал журналистам.

"Впечатление необычное. Что пошло не так, я не знаю, честно. Никто не знает, не смогу вам сказать, потому что мне непонятно самому. На разминке вроде получился этот флип. Заход мы с Олегом Станиславовичем (тренером Татауровым - прим. ТАСС) после этапа Гран-при в Омске поменяли немного, сместили его подальше, - рассказал Дикиджи. - Не получилось. Я думаю, что резоннее прыгать какой-нибудь сальхов, как у меня было раньше, и вообще не зацикливаться на этом флипе".

"Было ли в голове, что нужно защитить свой титул? Это совсем мизерный процент того, что меня тревожило. Чуть-чуть, может быть, а так нормально. Можно сказать, не влияло. На любые соревнования я выхожу с одним моральным и боевым настроем. Ничего не меняется. Со здоровьем вроде нормально, сейчас все хорошо. Перед Омском было не очень", - добавил Дикиджи.

Произвольную программу фигуристы представят 21 декабря.