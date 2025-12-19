Фигурист Семененко сравнил подготовку к сезону с школьным уроком труда

Спортсмен перед началом сезона получил травму, которая повлияла на подготовку

Редакция сайта ТАСС

Евгений Семененко © Петр Ковалев/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 декабря. /ТАСС/. Двукратный чемпион России в мужском одиночном катании фигурист Евгений Семененко сравнил подготовку к нынешнему сезону с уроком труда, на котором поделка делалась в самый последний момент. Об этом он рассказал журналистам после выступления с короткой программой на чемпионате России.

Семененко идет вторым после короткой программы, набрав 100,99 балла. В начале сентября перед сезоном он получил травму, которая повлияла на подготовку к контрольным прокатам и серии Гран-при.

Читайте также

Фигурист Гуменник лидирует после короткой программы на чемпионате России

"Если с чем-то можно сравнить мою подготовку к этапам [Гран-при] - с уроком труда. Условно, идет какой-то урок, ученик ничего не делает, и в конце ему говорят - не сделаешь поделку, домой не отпустят. И он начинает впопыхах делать, кое-как собирать, сооружать. И у меня было такое ощущение - перед этапами тоже что-то впопыхах делали, что могли", - сказал он.

"Учитывая ту форму, в которой я находился перед этапами, очень доволен результатом. Перед чемпионатом России подготовка шла уже ровнее, в более спокойном режиме, чем перед этапами. Травмы уже не так беспокоят, как перед этапами", - отметил фигурист.

Произвольную программу фигуристы представят 21 декабря.