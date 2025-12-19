Хоккеиста Шафигуллина дисквалифицировали на один матч за удар арбитра в лицо

На 32-й минуте матча с "Авангардом" форвард "Нефтехимика" Шафигуллин получил дисциплинарный штраф до конца матча за контакт с арбитром

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Нефтехимика" Булат Шафигуллин © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) принял решение дисквалифицировать игрока нижнекамского "Нефтехимика" Булата Шафигуллина на один матч за применение физической силы в отношении судьи в матче против омского "Авангарда". Об этом сообщила пресс-служба лиги.

Встреча прошла 18 декабря в Екатеринбурге и завершилась победой "Авангарда" со счетом 3:0. На 32-й минуте Шафигуллин получил дисциплинарный штраф до конца матча за контакт с арбитром.

Читайте также

Хоккеист "Нефтехимика" Шафигуллин ударил судью в лицо

"На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего "Нефтехимика" Булата Шафигуллина по п. 1.27 статьи 29 дисциплинарного регламента КХЛ (намеренно применяет физическую силу в любой форме в отношении судьи), - дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу", - говорится в заявлении.

В текущем сезоне КХЛ Шафигуллин провел 34 игры, в которых отметился 4 заброшенными шайбами и 9 результативными передачами.

"Нефтехимик" в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ идет 5-м, набрав 37 очков после 37 встреч. В следующем матче команда 22 декабря на выезде встретится с магнитогорским "Металлургом".