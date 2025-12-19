Фигуристка Петросян призналась, что аплодисменты вызвали у нее звон в ушах

Петросян лидирует после короткой программы на чемпионате России

Аделия Петросян © Петр Ковалев/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 декабря. /ТАСС/. У фигуристки Аделии Петросян был звон в ушах от аплодисментов зрителей во время короткой программы на чемпионате России. Об этом она рассказала журналистам.

Петросян лидирует после короткой программы, набрав 86,52 балла.

"Плакала Татьяна Тарасова? Нельзя так нервничать. Я очень переживала, нервничала, боялась, все эти эмоции присутствовали. Тренеры так спокойно выглядели до моего проката, тоже ведь должны нервничать, но у них столько опыта, что их спокойствие передалось мне. Как получился тройной аксель на тренировке, сразу стала стараться вставлять его в программу", - сказала Петросян.

"Тяжело собиралась, хоть и сразу вошла после перерыва в этот элемент, долго щупала. Нервов было потрачено очень много. Видела ли, что зрители все встали? Я была в полном шоке, "ура" было в голове, - отметила фигуристка. - Большое спасибо зрителям. Я прыгнула тройной аксель, в ушах звон был, так все начали кричать, это длилось до конца проката, молилась, чтобы больше ничего не испортила, потому что это было бы плохо".

На вопрос о чувствах спортсмена, Петросян ответила: "Наверное, гордость, ты знаешь, что ты смог порадовать зрителя. Как давно стал получаться тройной аксель? Наверное, редкие выезды были две недели назад, в саму программу [вставили] нелелю назад от силы. Тяжело давалось. Тренировали с выходами, я даже там нервничала. Не могу сказать, что он стабильный, много получается на тренировках, но все равно не уверенно", - добавила Петросян.

Произвольную программу фигуристки представят 20 декабря.