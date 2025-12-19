Двоеглазова призналась, что она была уверена в себе на чемпионате России

Фигуристка идет второй после короткой программы

Алиса Двоеглазова © Петр Ковалев/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 декабря. /ТАСС/. Фигуристка Алиса Двоеглазова чувствовала уверенность в себе во время короткой программы на чемпионате России. Об этом она рассказала на пресс-конференции.

Двоеглазова идет второй после короткой программы, набрав 74,59 балла.

"Мне все очень понравилось, особенно поддержка публики, это было, наверное, одно из самых ярких для меня выступлений, - отметила Двоеглазова. - Получила очень много положительных эмоций. Какие эмоции из-за последнего стартового номера? Я немного подустала ждать свой выход, за день до жеребьевки чувствовала, что вытяну крайний номер, уже готовилась к этому".

"Мне было спокойнее выступать, чем на этапах Гран-при России. Была внутренняя уверенность", - сказала Двоеглазова.

Сервис Okko начал показывать документальный фильм о работе штаба Этери Тутберидзе. "Для меня тоже это очень необычный формат съемки, когда снимают почти каждый твой шаг. Иногда задают вопросы с подвохом, которые выводят на эмоции. Это документальный фильм, поэтому конечно, будут показывать закулисье наших тренировок", - добавила фигуристка.