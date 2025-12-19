Индонезийские хоккеисты выиграли Игры ЮВА благодаря экс-россиянину Молчанову

Молчанов забросил две шайбы, в том числе победную, в финале с командой Таиланда

Редакция сайта ТАСС

Хоккеист сборной Индонезии Савелий Молчанов © Альберт Стародубцев/ ТАСС

БАНГКОК, 19 декабря. /ТАСС/. Сборная Индонезии по хоккею впервые в своей истории стала победителем крупного международного турнира. В пятницу команда, усиленная четырьмя экс-россиянами, победила в финале Игр Юго-Восточной Азии хозяев турнира сборную Таиланда со счетом 3:2.

За две минуты до конца третьего периода индонезийцы уступали со счетом 1:2, однако в концовке матча отлично проявил себя родившийся в Магнитогорске Савелий Молчанов, дважды отправивший шайбу в чужие ворота.

Читайте также

Россияне взялись поднять индонезийский хоккей с шайбой до медальных высот

Индонезийские хоккеисты ранее участвовали в Играх Юго-Восточной Азии дважды (в 2017 и 2019 годах) и каждый раз занимали последнее, пятое место.

Летом 2025 года парламент Индонезии одобрил предоставление гражданства четырем российским хоккеистам, чтобы они смогли усилить национальную сборную. Молчанов, Евгений Нурисламов, Артем Безруков и Адель Хабибуллин присоединились к сборной Индонезии в рамках двустороннего соглашения о сотрудничестве, подписанного с Россией в июне 2025 года.

По окончании хоккейного турнира Игр Юго-Восточной Азии - 2025 43-летний играющий тренер Нурисламов был признан лучшим игроком, Хабибуллин, отразивший в финале 45 из 47 бросков, - лучшим вратарем.