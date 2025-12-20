Джейк Пол сломал челюсть в бою с Энтони Джошуа

Боксерский поединок завершился победой Джошуа нокаутом

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 20 декабря. /ТАСС/. Американский актер и блогер Джейк Пол сломал челюсть в боксерском поединке с бывшим чемпионом мира по трем версиям в супертяжелом весе британцем Энтони Джошуа. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети X.

Поединок прошел в субботу в Майами и завершился победой Джошуа нокаутом в 6-м раунде.

"Челюсть сломана. Пора отдохнуть, восстановиться и вернуться в полутяжелый вес", - написал Пол.

28-летний Пол потерпел второе поражение в карьере при 12 победах (7 нокаутом). Видеоблогер ранее встречался с пятью соперниками, которые профессионально занимаются боксом, одному из них проиграв - сводному брату чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе британца Тайсона Фьюри Томми Фьюри. В том числе Пол победил бывшего абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе соотечественника Майка Тайсона и бывшего чемпиона мира в среднем весе мексиканца Хулио Сесара Чавеса - младшего. До этого Пол победил видеоблогера AnEsonGib, бывшего игрока клубов Национальной баскетбольной ассоциации Нейта Робинсона, экс-чемпиона организаций смешанных единоборств Bellator и One Бена Аскрена, дважды - бывшего обладателя пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Тайрона Вудли и бывших бойцов UFC Нейта Диаса и Майка Перри.

Пол выступает на профессиональном ринге с января 2020 года. Американец известен в первую очередь как блогер и актер. До закрытия социальной сети Vine он собрал пятимиллионную аудиторию подписчиков. Несколько раз занимал места в тройке лучших различных рейтингов самых высокооплачиваемых людей в интернете, за год на различных интернет-площадках он зарабатывает свыше $20 млн.