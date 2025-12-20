Бородавко объяснил заминку Большунова на Кубке России

Победителем спринтерской гонки стал Александр Терентьев, который, как и Александр Большунов, стартовал позже остальных

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Звуковая система в финале классического спринта на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Ижевске не сработала должным образом, поэтому Александр Большунов и Александр Терентьев стартовали позже остальных. Об этом ТАСС рассказал старший тренер сборной России Юрий Бородавко.

В субботу Терентьев стал победителем спринтерской гонки в Ижевске, Большунов финишировал четвертым. На старте финального забега произошла заминка, из-за которой Большунов и Терентьев стартовали с задержкой.

"Что касается гонки, то видно, что набрал свои кондиции Александр Терентьев. Второе и третье места Константина Тиунова и Сергея Ардашева были вполне ожидаемы. Александр Большунов мог ввязаться в борьбу за медали, если бы не казус на старте, он думал, что случился фальстарт, бросился догонять, и на финиш не осталось сил", - сказал Бородавко.

"К сожалению, звуковая система на старте не сработала должным образом. Звук был значительно тише, и те, кто стоял дальше от системы, не среагировали. Терентьев среагировал чуть раньше и не потерял много времени. Не умаляю заслуг остальных, случилось то, что случилось", - добавил собеседник агентства.