Фигуристы Степанова и Букин заявили, что не остановятся на полпути к мечте

Танцоры выразили надежду, что скоро российские фигуристы вернуться на международную арену

Александра Степанова и Иван Букин © Александр Демьянчук/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. Пятикратные чемпионы России в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин ставят путь к заветной мечте выше мотивации и не остановятся на полпути. Об этом фигуристы заявили журналистам после победы на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

"Мотивация иногда есть, иногда нет. Иногда приходишь на тренировку безумно мотивированный, готов работать, пока семь потов сойдет. Иногда, когда ее, мотивации, нет, ты выходишь и думаешь: "Блин, сейчас бы дома полежать или посмотреть сериальчик какой-нибудь". Мотивация, наверное, не то самое важное, что присутствует именно в нашей паре, в нашей жизни с Сашкой. Я точно могу сказать, что у нас есть цель, которую мы преследуем, и мы к ней идем. Она как путеводная звезда, идя к которой ты не можешь остановиться на полпути по независящим от тебя причинам, не посмотрев, получится или нет. Мне кажется, это так глупо - потом, спустя годы, думать, что ты, может быть, мог бы побороться, мог бы что-то сделать. Вот именно такие мысли нас преследуют", - сказал Букин.

"И я думаю, что всем ребятам тоже хочется почувствовать международный уровень и посмотреть, как там. Уверен, что мы все скоро там окажемся и наконец-то будем снова в полноценной семье фигурного катания. Очень хочется, чтобы это случилось как можно скорее", - подчеркнул он.