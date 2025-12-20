Серебро чемпионата России мотивирует Кагановскую и Некрасова работать дальше

Чемпионами страны в танцах на льду стали Александра Степанова и Иван Букин

Редакция сайта ТАСС

Василиса Кагановская и Максим Некрасов © Александр Демьянчук/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. Танцоры на льду Василиса Кагановская и Максим Некрасов считают очень важным серебро чемпионата России по фигурному катанию, которое мотивирует их на дальнейший рост. Об этом они рассказали журналистам после выступления на турнире в Санкт-Петербурге.

"Хочу сказать огромное спасибо зрителям, сегодня происходило что-то невероятное. Конечно, медаль очень важна, это очень приятно, и мы рады тому, что получилось откатать обе программы. Это наша первая медаль чемпионата России, и мы замотивированы работать еще дальше и больше, чтобы двигаться только вперед. Это многое для нас значит. Мы проделали огромную работу, много тренировались, чтобы быть здесь, и рады, что получилось все, что смогли собраться в нужный момент", - сказала Кагановская.

Фигуристы с нынешнего сезона представляют Санкт-Петербург. "Отдельное спасибо федерации, это было грандиозно, мероприятие мирового масштаба по организации. Мы рады представлять Петербург - считай, что мы уже дома. Я не коренной житель, приемный", - отметил Некрасов.

Победителями чемпионата России в танцах на льду стали Александра Степанова и Иван Букин.