Лыжница Крамаренко оценила свою победу на этапе Кубка России

Крамаренко одержала первую в карьере победу на этапе Кубка России, выиграв спринт классическим стилем

Редакция сайта ТАСС

Наталья Крамаренко © Егор Алеев/ ТАСС

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Наталья Крамаренко старалась бежать быстро с самых первых метров полуфинальных и финальных забегов классического спринта на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Ижевске, и это принесло ей победу. Об этом она рассказала ТАСС.

Читайте также

Лыжница Крамаренко выиграла спринт на этапе Кубка России в Ижевске

Ранее Крамаренко одержала первую в карьере победу на этапе Кубка России.

"Эмоции только положительные, безумно рада, что сегодня все получилось. Выходила на полуфинал и думала, что уже финал, потому что состав забега был очень сильный. Поэтому решила, что нужно делать быстрый забег и если что, проскочить лаки-лузером. В полуфинале все получилось, и финал решила работать так же", - сказала Крамаренко.

Четвертый этап Кубка России в Ижевске завершится 21 декабря.