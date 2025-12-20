Блокбастер на льду. В Москве состоялась премьера шоу Татьяны Навки "Золушка"

Участниками шоу стали победители и призеры Олимпийских игр и чемпионатов мира: Татьяна Навка, Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Повилас Ванагас, Маргарита Дробязко

Татьяна Навка (Фея) © Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Премьера нового ледового шоу Татьяны Навки "Золушка" состоялась в субботу в московском "Мегаспорте". По мнению организаторов, это шоу является настоящим блокбастером.

"Наша сказка безумно нежная, безумно добрая, невероятно красивая, но очень современная, - рассказала Навка журналистам. - Мы это шоу называем настоящим блокбастером на льду. Могу сказать, что это самое крупное шоу в мире".

Для шоу была разработана и реализована сложнейшая система подвесов для декораций, оборудования и людей. Создано более 250 точек подвеса, общий вес подвешенного оборудования составляет 60 тонн, установлено 700 квадратных метров светодиодных экранов, в шоу задействовано более 50 кинетических элементов и декораций. Все это разработано и реализовано командой более 500 человек.

На льду в день премьеры блистали победители и призеры Олимпийских игр и чемпионатов мира: Татьяна Навка в роли Феи-крестной, Виктория Синицина в роли Золушки, Никита Кацалапов в образе Принца, Повилас Ванагас в роли Короля, Маргарита Дробязко, перевоплотившаяся в яркий образ Мачехи, а также Егор Мурашов и Евгений Кузнецов в неожиданных амплуа сводных сестер Золушки.

© Альберт Стародубцев/ ТАСС

Две минуты надо льдом

Особенно поразила зрителей сцена первого бала, когда принц (Кацалапов) более двух минут не опускал на лед Золушку (Синицину), на ногах которой были не коньки, а "хрустальные" туфельки.

"Ребята настолько талантливые и жадные до работы, они хотят все время творить, удивлять чем-то новым. Мы искали этот ход очень долго, чтобы удивить зрителя, Золушка приходит на бал, туфелька у нас символ сказки, и вдруг пришла такая идея, что Золушка может быть в настоящих туфельках, а не в коньках. Это была находка, и это выглядело настолько мило, нежно и восхитительно. Вика парящая, тоненькая как балерина в руках Никиты - это безумно красиво", - отметила Навка.

Для нового шоу "Золушка" была написана авторская музыка, что сделало мероприятие уникальным и по звучанию. Александра Жулина, старшая дочь Навки от брака с Александром Жулиным, озвучивает партию Золушки, Валерия подарила свой голос Фее-крестной, Филипп Киркоров озвучивает Короля. Александр Панайотов отдал свой голос Принцу, Ани Лорак - своенравной, капризной, импозантной Мачехе. Регина Тодоренко и Жасмин создали музыкальные образы сводных сестер Золушки. Тимур Родригез озвучил Зеркало.

В шоу участвуют цирковые артисты и каскадеры на коньках. Оно насыщено опасными трюками и сложными акробатическими номерами. Фигуристы и артисты перевоплощаются в волшебные образы, созданные благодаря уникальным, сложным и высокотехнологичным костюмам, каждый из которых является настоящим произведением искусства. Специально для шоу было создано более 150 уникальных костюмов.