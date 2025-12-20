Блокбастер на льду. В Москве состоялась премьера шоу Татьяны Навки "Золушка"
МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Премьера нового ледового шоу Татьяны Навки "Золушка" состоялась в субботу в московском "Мегаспорте". По мнению организаторов, это шоу является настоящим блокбастером.
"Наша сказка безумно нежная, безумно добрая, невероятно красивая, но очень современная, - рассказала Навка журналистам. - Мы это шоу называем настоящим блокбастером на льду. Могу сказать, что это самое крупное шоу в мире".
Для шоу была разработана и реализована сложнейшая система подвесов для декораций, оборудования и людей. Создано более 250 точек подвеса, общий вес подвешенного оборудования составляет 60 тонн, установлено 700 квадратных метров светодиодных экранов, в шоу задействовано более 50 кинетических элементов и декораций. Все это разработано и реализовано командой более 500 человек.
На льду в день премьеры блистали победители и призеры Олимпийских игр и чемпионатов мира: Татьяна Навка в роли Феи-крестной, Виктория Синицина в роли Золушки, Никита Кацалапов в образе Принца, Повилас Ванагас в роли Короля, Маргарита Дробязко, перевоплотившаяся в яркий образ Мачехи, а также Егор Мурашов и Евгений Кузнецов в неожиданных амплуа сводных сестер Золушки.
Две минуты надо льдом
Особенно поразила зрителей сцена первого бала, когда принц (Кацалапов) более двух минут не опускал на лед Золушку (Синицину), на ногах которой были не коньки, а "хрустальные" туфельки.
"Ребята настолько талантливые и жадные до работы, они хотят все время творить, удивлять чем-то новым. Мы искали этот ход очень долго, чтобы удивить зрителя, Золушка приходит на бал, туфелька у нас символ сказки, и вдруг пришла такая идея, что Золушка может быть в настоящих туфельках, а не в коньках. Это была находка, и это выглядело настолько мило, нежно и восхитительно. Вика парящая, тоненькая как балерина в руках Никиты - это безумно красиво", - отметила Навка.
Для нового шоу "Золушка" была написана авторская музыка, что сделало мероприятие уникальным и по звучанию. Александра Жулина, старшая дочь Навки от брака с Александром Жулиным, озвучивает партию Золушки, Валерия подарила свой голос Фее-крестной, Филипп Киркоров озвучивает Короля. Александр Панайотов отдал свой голос Принцу, Ани Лорак - своенравной, капризной, импозантной Мачехе. Регина Тодоренко и Жасмин создали музыкальные образы сводных сестер Золушки. Тимур Родригез озвучил Зеркало.
В шоу участвуют цирковые артисты и каскадеры на коньках. Оно насыщено опасными трюками и сложными акробатическими номерами. Фигуристы и артисты перевоплощаются в волшебные образы, созданные благодаря уникальным, сложным и высокотехнологичным костюмам, каждый из которых является настоящим произведением искусства. Специально для шоу было создано более 150 уникальных костюмов.