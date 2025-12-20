Бойкова и Козловский считают четверной выброс причиной своей победы

Фигуристы в соревнованиях спортивных пар на чемпионате России опередили Анастасию Мишину и Александра Галлямова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. Фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский уверены, что успешно исполненный четверной выброс принес им победу на чемпионате России в Санкт-Петербурге в соревнованиях спортивных пар. Об этом они рассказали журналистам после выступления.

"Я безумно рада, что настояла на исполнении этого элемента, и это сыграло в итоге решающую роль", - сказала Бойкова.

Второе место на чемпионате страны стали двукратные бронзовые призеры Олимпийских игр Анастасия Мишина и Александр Галлямов. "В третий раз мы стали чемпионами России в по-настоящему драматичном финале, - отметил Козловский. - Ребятам было очень сложно, я говорю про Анастасию и Александра. Александр вернулся после тяжелейшей травмы, это вызывает у меня серьезное уважение. Анастасия его ждала и дождалась. Они быстро начали по ходу сезона набирать форму, хотя это было непросто, и чемпионат России они проводили очень качественно".

"В самый последний момент [у Мишиной и Галлямова] случилась очень досадная ошибка, ввиду которой случилась моментально напряженная борьба - дело пошло на сотые, но в итоге чаша весов склонилась в нашу сторону. Как я полагаю, ввиду одного очень сложного элемента, который исполняет Александра. Мне кажется, что в итоге преимущество именно из-за этого оказалось на нашей стороне. Сказать, что мы рады, - это, конечно, ничего не сказать. В третий раз мы выиграли чемпионат России, и в третий раз мы его выиграли в напряженной борьбе. Это для нас и для наших тренеров было очень-очень важно", - добавил Козловский.

Чемпионат России по фигурному катанию завершится 21 декабря.