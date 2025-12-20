Мишина рассказала о возможных причинах падения на чемпионате России

Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли второе место в соревнованиях пар на чемпионате России по фигурному катанию

Редакция сайта ТАСС

Александр Галлямов и Анастасия Мишина © Александр Демьянчук/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. Фигуристка Анастасия Мишина, выступающая в парном катании с Александром Галлямовым, могла упасть с выброса во второй части произвольной программы на чемпионате России из-за усталости. Такое мнение она высказала на пресс-конференции.

Мишина и Галлямов заняли на турнире в Санкт-Петербурге второе место, набрав по сумме двух программ 223,63 балла. Чемпионами России стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (224,29).

"Подготовка к чемпионату России прошла у нас хорошо, мы устранили все те ошибки и недостатки, которые были по сезону, вообще все шло идеально, но на последнем элементе, может, не повезло, может, не хватило сил. Обидно, но так случается", - отметила Мишина.

"Изначально мы планировали выйти в новых костюмах еще на прокатах, но они не были готовы. Решили, что к чемпионату России новый костюм будет в самый раз. Дизайнер - Светлана Гачинская", - рассказала фигуристка.

Чемпионат России по фигурному катанию завершится 21 декабря.