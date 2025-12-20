Хоккеисты СКА и "Спартака" подрались после матча

Игра закончилась победой московской команды со счетом 2:1

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. Форвард петербургского СКА Валентин Зыков и нападающий московского "Спартака" Герман Рубцов подрались на льду после матча регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

Игра завершилась волевой победой гостей со счетом 2:1.

"Спартак" набрал 42 очка после 37 матчей и занимает 7-е место в турнирной таблице Западной конференции. СКА с 43 очками в 36 играх располагается на 6-й строчке на Западе.