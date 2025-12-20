Жамнов отметил, что для "Спартака" плей-офф КХЛ уже начался

"Спартак" обыграл в субботу СКА в Санкт-Петербурге, прервав серию из трех поражений.

Главный тренер "Спартака" Алексей Жамнов © Михаил Синицын/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. Плей-офф Фонбет - Континентальной хоккейной лиги для московского "Спартака" уже начался. Такое мнение журналистам высказал главный тренер команды Алексей Жамнов.

"Для нас в плане игр такая ситуация, что все матчи приходится играть от ножа, плей-офф для нас уже начался, - сказал Жамнов. - Есть травмированные, кто-то только вернулся после болезни, кто-то еще не вернулся. Нужно время, чтобы ребята вернулись в свои кондиции. Время для команды непростое, для логистики это намного проще, когда мы играем здесь, в Питере столько матчей".

Победный гол у "Спартака" забил Иван Воробьев, который впервые набрал очки в шести матчах. "Мы его брали не для того, чтобы он сидел на лавке, а именно играл, приносил пользу. Ясно, что у него до конца еще не получается, он не может до конца понять нашу систему. Но, наверное, ему просто нужна уверенность, и через такие голы она к нему придет", - отметил Жамнов.

В следующих двух матчах "Спартак" сыграет в Санкт-Петербурге с "Шанхай Дрэгонс" 22 и 24 декабря.