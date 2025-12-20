Ученицы тренера Тутберидзе выиграли 11 чемпионатов России подряд
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. Подопечная тренера Этери Тутберидзе стала чемпионкой России по фигурному катанию 11-й раз подряд. На турнире в Санкт-Петербурге третью победу подряд на национальном первенстве одержала Аделия Петросян.
Последней чемпионкой России, которая на момент турнира не тренировалась под руководством Тутберидзе, стала Елена Радионова в 2015 году. Ее тренером была Инна Гончаренко.
После этого в женском одиночном катании на чемпионатах России побеждали дважды Евгения Медведева, трижды Анна Щербакова, по разу - Алина Загитова, Александра Игнатова (Трусова) и Софья Акатьева.
Петросян 18 лет, она также трижды выигрывала Гран-при России (2023, 2024, 2025). В сентябре спортсменка квалифицировалась на Олимпийские игры 2026 года.