Воробьев: тренеры серьезно заводили игроков "Спартака" в матче со СКА

Красно-белые одержали победу со счетом 2:1, Воробьев забросил победную шайбу

Нападающий "Спартака" Иван Воробьев © Михаил Синицын/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Главный тренер московского "Спартака" Алексей Жамнов и его помощник Александр Барков сумели серьезно завести хоккеистов команды на матч с петербургским СКА, это стало одной из причин победы красно-белых. Такое мнение ТАСС высказал нападающий москвичей Иван Воробьев.

"Спартак" прервал серию из трех поражений, выиграв в Санкт-Петербурге со счетом 2:1, Воробьев забросил победную шайбу. Жамнову помогал главный тренер молодежки "Спартака" Александр Барков.

"Положительные эмоции - это всегда плюс. Тяжелое время для меня - начало сезона, что-то не давало мне играть, потом получил травму. Но хочу поблагодарить свою семью, родителей за то, что они поддерживают меня. Относительно того, закреплюсь ли я в основе, то мы в процессе работы. Я понимаю, что главный тренер хочет для меня. Человек он очень цельный, сильный тренер, он из любого игрока хочет выжать максимум, на каждого надеется. Сегодня он об этом сказал, завел нас", - сказал Воробьев.

Форвард рассказал о том, как им помогал Барков. "Он сильный тренер. Они оба в какой-то момент заводили команду, привносили положительные моменты", - отметил он.

Хоккеист рассказал о своих переживаниях в момент, когда судьи по запросу СКА разбирали по видео его гол. "Очень сильно горели глаза, был нацелен на ворота. Когда был тот запрос, немного переживал. Но благо, что все закончилось хорошо и мы выиграли", - сказал Воробьев.