Петросян считает, что ее программа на чемпионате России стала увереннее

Фигуристка стала победительницей чемпионата страны, который проходит в Санкт-Петербурге

Аделия Петросян © Александр Демьянчук/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. Фигуристка Аделия Петросян отметила, что выступила увереннее в произвольной программе на чемпионате России в Санкт-Петербурге. Об этом она рассказала журналистам.

Петросян стала чемпионкой страны, набрав по сумме короткой и произвольной программ 235,95 балла.

"Для меня это как этап перед самым важным стартом лично для меня. Рада, что удалась короткая программа, произвольная программа все равно уже более уверенная, хочется ее доработать и вернуть те элементы, которые были в прошлом сезоне", - сказала Петросян.