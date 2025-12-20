Савиков: Ларионов старался не заразить хоккеистов СКА перед играми

Главный тренер петербургской команды пропустил две игры из-за болезни

Защитник СКА Егор Савиков © Егор Алеев/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Главный тренер петербургского СКА Игорь Ларионов в те дни, когда он болел, напутствовал хоккеистов команды, но старался меньше контактировать с ними. Об этом ТАСС рассказал защитник армейцев Егор Савиков.

Ларионов вернулся на тренерскую скамейку в субботнем матче Фонбет - Континентальной хоккейной лиги с московским "Спартаком" (1:2). Предыдущие две игры он пропустил из-за болезни.

"Это ощущалось, что играли без него. Он заходил прямо перед каким-то матчем к нам, но меньше контактировал, чтобы нас не заразить", - сказал Савиков.

По словам защитника, в матче со "Спартаком" игра была до одной ошибки. "Мы ее совершили. Хороший, плотный матч, мало только голов, нам было нужно реализовывать свои моменты", - отметил он.

В следующем матче СКА 26 декабря на выезде сыграет с минским "Динамо".