Савиков: Ларионов старался не заразить хоккеистов СКА перед играми
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Главный тренер петербургского СКА Игорь Ларионов в те дни, когда он болел, напутствовал хоккеистов команды, но старался меньше контактировать с ними. Об этом ТАСС рассказал защитник армейцев Егор Савиков.
Ларионов вернулся на тренерскую скамейку в субботнем матче Фонбет - Континентальной хоккейной лиги с московским "Спартаком" (1:2). Предыдущие две игры он пропустил из-за болезни.
"Это ощущалось, что играли без него. Он заходил прямо перед каким-то матчем к нам, но меньше контактировал, чтобы нас не заразить", - сказал Савиков.
По словам защитника, в матче со "Спартаком" игра была до одной ошибки. "Мы ее совершили. Хороший, плотный матч, мало только голов, нам было нужно реализовывать свои моменты", - отметил он.
В следующем матче СКА 26 декабря на выезде сыграет с минским "Динамо".