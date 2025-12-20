Фигуристка Захарова не ожидала, что станет третьей на чемпионате России

Победительницей турнира стала Аделия Петросян

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. Сезон для фигуристки Марии Захаровой сложился гораздо лучше, чем она ожидала. Об этом она рассказала журналистам.

Захарова заняла третье место на чемпионате России в Санкт-Петербурге, набрав по сумме двух программ 217,73 балла. Чемпионкой страны стала Аделия Петросян (235,95), второй результат показала Алиса Двоеглазова (227,40).

"На самом деле не ожидала, сезон сложился гораздо лучше, чем планировала. В этом сезоне планировала вставлять четверной тулуп, но один, а тут пошли два тулупа. Очень рада, что так сложилась первая половина, надеюсь, вторая будет радовать. Я еще в таком состоянии, что я не ожидала, что буду с медалью. Я очень счастлива. Восстанавливать четверной тулуп было не тяжело морально, физически тоже было не тяжело. Если прыгну ультра-си, то потом восстановить не проблема. Восстановление заняло месяц, потом была травма, после долго восстанавливала, потому что долго нельзя было кататься", - отметила Захарова.

"Если будет дочь, буду ли я тренировать? Если она захочет пойти в фигурное катание, то, наверное, я буду. У мамы тренироваться хорошо, мне нравится, потому что я могу высказывать свое мнение, ругаться, спорить. Со своим воспитанием я бы не смогла так делать. Планирую ли долгую карьеру с элементами ультра-си? Насчет долгой карьеры не загадываю, пусть как будет, так будет. Не хочу конкретно говорить", - добавила спортсменка.