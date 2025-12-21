Дикиджи рассказал, сможет ли показать четверной аксель в сезоне

Фигурист отметил, что его состояние пока не позволяет исполнять этот прыжок

Владислав Дикиджи © Петр Ковалев/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Фигурист Владислав Дикиджи пока не может исполнять четверной аксель из-за своего состояния. Об этом он рассказал журналистам на чемпионате России.

"Не помню, когда последний раз его прыгал. На командном турнире, наверное, были последние попытки, прыгал там для тренировки. Сейчас не могу, не позволяет мое состояние. Когда будет пять четверных, два акселя и компоненты, тогда да, а так не вижу смысла", - сказал спортсмен.

На чемпионате России в Санкт-Петербурге Дикиджи занял седьмое место. Победителем стал Петр Гуменник.

"Не знаю, какое-то внутреннее удовлетворение, отпустил и спокойно стало. Отрабатывал этот лутц, на котором сделал бабочку, пытался докрутить, но не получается, буду дальше работать. Есть ли травма? Со спиной есть небольшая, но тоже долечить надо немного. Конкретно сказать не могу, потом", - рассказал Дикиджи.

"Сложнее из-за того, что начал работать над эмоциями? Думаю, да, потяжелее, если вкладываться и туда, и туда. Может, немного сбивает, но это дело привычки, потом придет и хореография, и прыжки", - добавил фигурист.