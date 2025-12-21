Московское "Динамо" впервые с 2011 года выиграло матч КХЛ, не забив с игры
МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Московское "Динамо" впервые с октября 2011 года одержало победу в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), не забросив ни одной шайбы в игровое время.
В воскресенье бело-голубые со счетом 1:0 по буллитам обыграли столичный ЦСКА в матче регулярного чемпионата.
Последний раз "Динамо" выигрывало буллитную серию, завершив основное время и овертайм со счетом 0:0, 8 октября 2011 года. Тогда команда на выезде победила омский "Авангард". В серии штрафных бросков бело-голубые оказались сильнее со счетом 2:0. Одну из попыток реализовал нынешний главный тренер "Динамо" Вячеслав Козлов, автором победного буллита стал Марек Квапил.
По итогам сезона-2011/2012 "Динамо" впервые в истории завоевало Кубок Гагарина. В решающей седьмой игре финальной серии бело-голубые на выезде победили "Авангард" со счетом 1:0 в основное время.