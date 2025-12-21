Козлов опроверг информацию о планах "Динамо" обменять Комтуа

Нападающий в прошлом сезоне стал самым результативным игроком команды в плей-офф

Главный тренер "Динамо" Вячеслав Козлов © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Информация о намерении московского хоккейного клуба "Динамо" обменять защитника Кирилла Адамчука и нападающего Максима Комтуа не соответствует действительности. Об этом журналистам рассказал главный тренер "Динамо" Вячеслав Козлов.

Ранее о желании "Динамо" обменять обоих хоккеистов написал "Спорт-Экспресс". 26-летний Комтуа в прошлом сезоне стал самым результативным игроком команды в плей-офф.

"Эта информация не соответствует действительности. Адамчук у нас входит в пятерку основных защитников. По Комтуа есть кое-какие рабочие моменты, но мы с этим работаем. У нас в обойме восемь защитников, поэтому до дедлайна будем искать нападающего", - сказал Козлов.

Главный тренер рассказал о причинах обмена Максима Джиошвили в челябинский "Трактор" на Семена Дер-Аргучинцева: "Он уже в "Динамо" четыре года, чуть-чуть закислился. Порой нужно поменять коллектив, тренера. У нас скоро выйдет Павел Кудрявцев, и было бы сложно найти Джиошвили применение. Желаю ему удачи".

"Креативный, добавит креатива в нападении, скорее всего на краю будем использовать. И ему, и Джиошвили нужна перезагрузка", - поделился Козлов мнением о новичке.

"Динамо" одержало первую победу после утверждения Козлова на посту главного тренера, переиграв в серии буллитов столичный ЦСКА (1:0). "Нападающие совсем шайбу не держали. Мы оборонялись, не так много моментов было. Соперник уже больше похоже на никитинскую команду (ЦСКА возглавляет Игорь Никитин - прим. ТАСС)", - поделился впечатлениями от игры Козлов.