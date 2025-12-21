Гуменник считает, что ему перед Олимпиадой нужно выступить на одном турнире

В воскресенье фигурист впервые стал чемпионом России

Редакция сайта ТАСС

Петр Гуменник © Петр Ковалев/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Фигуристу Петру Гуменнику нужно выступить на турнире в январе перед Олимпийскими играми в Италии. Такое мнение он высказал на пресс-конференции.

"Буду сейчас с этого момента готовиться к Олимпийским играм, с Вероникой Анатольевной [Дайнеко] обсудим этот вопрос, как именно будем готовиться, с Тамарой Николаевной [Москвиной], у нее огромный опыт. Из того, что знаю, нужно будет в январе где-то еще выступить, чтобы не выходить из этой соревновательной формы, не забывать, как выходить на лед с волнением", - сказал фигурист.

В воскресенье Гуменник впервые стал чемпионом России.

"Для меня это и правда была долгожданная золотая медаль, так долго к ней шел, подбирался с разных сторон. Невероятно приятно получить этот титул. Как произвольная? Я доволен тем, что у меня получились самые сложные прыжки, получились качественно, докрученными. С остальными прыжками - я не расстраиваюсь. Самое главное, что я понимаю, что я сделал что-то не так и почувствовал результат. Я знаю, как это исправить, и властен это изменить", - отметил спортсмен.