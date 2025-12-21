Гуменник рассказал, что на тренировках часто представляет себя на Олимпиаде

В сентябре фигурист отобрался на Олимпийские игры 2026 года

Редакция сайта ТАСС

Петр Гуменник © Петр Ковалев/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Фигурист Петр Гуменник на тренировках во время прыжков представляет, будто уже выступает на Олимпийских играх в Милане. Об этом он рассказал на пресс-конференции.

Гуменник стал чемпионом России, набрав 304,95 балла. В сентябре он отобрался на Олимпийские игры 2026 года.

"Как удается сохранять настрой и не загоняться? Приходится, потому что это и правда могло бы мне помешать. На тренировках часто, когда захожу на прыжок, представляю себе олимпийские трибуны и лед, Милан за окном, и вот он тот самый олимпийский прыжок. А когда на соревнованиях, думаю, что это просто тренировка", - сказал Гуменник.

"Погулять по городу мне уже не терпится, мне кажется, Милан славится своей архитектурой, будет интересно обследовать места. Надо пораньше приехать, чтобы успеть все сфотографировать и выложить в Telegram-канал. Есть идеи, кто бы мог выступить в качестве поддержки для нейтральной команды? Какой-нибудь нейтральный рэпер", - добавил Гуменник.

Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.