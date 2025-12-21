ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Фигурист Кондратюк назвал прошедший чемпионат России важным для себя рубежом

Спортсмен стал бронзовым призером турнира, занимая после короткой программы 10-е место
16:57

Марк Кондратюк

© Петр Ковалев/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Призер Олимпийских игр в Пекине Марк Кондратюк считает чемпионат России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге, где он завоевал бронзовую медаль, важным для себя рубежом. Об этом он рассказал журналистам после выступления на турнире.

Победителем турнира стал Петр Гуменник, серебряным призером - Евгений Семененко.

"На начальном этапе своей взрослой карьеры мне казалось, что чемпионат России - это тот старт, где мне фартит. Я с первой попытки взял медаль, на следующий год выиграл здесь же, в "Юбилейном", в Питере. А дальше не складывалось - сначала я снялся с чемпионата России, потом он был совсем неудачный. В прошлом году было близко, но чего-то не хватило, хотя на протяжении этих лет я достойно выступал, брал медали на этапах Гран-при, на многих соревнованиях, но на чемпионате России не складывалось. После короткой я подумал - ну, видимо, и не в этот раз. Сейчас я очень рад, что так все закончилось. Это особый какой-то рубеж для, на котором я показал самому себе, на что способен", - рассказал Кондратюк.

Подняться выше третьего места Кондратюку помешала ошибка в короткой программе на четверном сальхове. Перед произвольной программой фигурист занимал 10-е место.

"Я был готов хорошо к этому чемпионату России, и эта глупая и досадная ошибка в короткой не то чтобы меня расстроила, она скорее меня удивила, правда. Наверное, если бы случились какие-то неполадки на четверном лутце или четверном тулупе, я бы понял. Потому что это элементы, которые я выполняю стабильно, но не 10 из 10. А ошибиться на моем любимом легком элементе было неожиданностью", - подчеркнул фигурист.

"В день перерыва просто много бесцельно гулял, а к вечеру подумал, что, если бы произвольная программа была в этот день, я бы не смог откататься - нет силы и энергии. А вот к сегодняшнему дню, они, видимо, появились. Сегодня я подходил к прокату с абсолютно холодной головой. Наверное, такого у меня не было никогда. Я хотел получить удовольствие сам и подарить его зрителям, а когда на последнем прыжке "очнулся", понял - ого, кажется "шар залетел", - заключил Кондратюк. 

