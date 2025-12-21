Рой Джонс посоветовал Джейку Полу завершить карьеру

Джейк Пол проиграл Энтони Джошуа в боксерском поединке нокаутом в шестом раунде

Редакция сайта ТАСС

Рой Джонс © Донат Сорокин/ ТАСС

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Блогер Джейк Пол может завершать карьеру после поражения от Энтони Джошуа. Такое мнение ТАСС высказал бывший абсолютный чемпион мира Рой Джонс - младший.

Джошуа в восьмираундовом боксерском поединке, который прошел в субботу, нокаутировал Пола. Бой завершился в шестом раунде.

"Пол может заканчивать карьеру, - сказал Джонс. - Он много заработал, хоть и получил перелом челюсти. Но понятно, что крепкий действующий боксер создает для него реальные проблемы".

В активе 36-летнего Джошуа теперь 29 побед (26 нокаутом), 4 поражения. 28-летний Пол потерпел 2-е поражение в карьере при 12 победах (7 нокаутом).