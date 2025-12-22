Бывший тренер "Спартака" Станкович возглавил "Црвену Звезду"

Серб покинул красно-белых 11 ноября

Главный тренер "Спартака" Деян Станкович © Александр Щербак/ ТАСС

БЕЛГРАД, 22 декабря. /ТАСС/. Бывший главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Деян Станкович назначен на аналогичный пост в сербской "Црвене Звезде". Об этом сообщает пресс-служба белградского клуба.

О сроках контракта со специалистом не сообщается.

Станковичу 47 лет, он возглавлял "Спартак" с начала сезона-2024/25, о его уходе с поста главного тренера красно-белых было объявлено 11 ноября. В прошлом сезоне "Спартак" под руководством серба занял четвертое место в Мир - Российской премьер-лиге и дошел до финала "пути регионов" Фонбет - Кубка России. Станкович возглавлял "Црвену Звезду" с 2019 по 2022 год, под его руководством команда трижды стала чемпионом Сербии и дважды выиграла кубок страны. Также специалист работал в венгерском "Ференцвароше" и итальянской "Сампдории".

В качестве игрока Станкович выступал за "Црвену Звезду", с которой стал чемпионом Югославии и трехкратным обладателем кубка страны, итальянские "Лацио", в котором выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Италии, Кубок кубков и Суперкубок УЕФА, и "Интер", где пять раз выиграл чемпионат Италии, по четыре раза - кубок и суперкубок страны, а также стал победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.

"Црвена Звезда" занимает второе место в чемпионате Сербии, команда набрала 45 очков после 20 туров и на 1 очко отстает от лидирующего в турнирной таблице "Партизана".