Гладилин: "Црвена Звезда" может помочь Станковичу восстановить карьеру

В понедельник сербский клуб объявил о назначении Станковича на пост главного тренера

Редакция сайта ТАСС

Валерий Гладилин © Михаил Метцель/ ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Возвращение бывшего главного тренера московского "Спартака" Деяна Станковича в сербский футбольный клуб "Црвена Звезда" - шанс заново возобновить карьеру после неудачного периода в России. Такое мнение ТАСС высказал бывший полузащитник красно-белых Валерий Гладилин.

В понедельник "Црвена Звезда" объявила о назначении Станковича на пост главного тренера.

"Црвена Звезда" - хорошая команда, он знает сербский футбол и сам был отличным футболистом. Я считаю, что для него это возможность возобновить карьеру после не очень удачного выступления в России, - сказал Гладилин. - Опыт работы в российских клубах будет ему полезен. Он учтет допущенные ошибки, так что поездка пошла ему на пользу. Я желаю ему удачи!"

Станковичу 47 лет, он возглавлял "Спартак" с начала сезона-2024/25, о его уходе с поста главного тренера красно-белых было объявлено 11 ноября. В прошлом сезоне "Спартак" под руководством серба занял четвертое место в Мир - Российской премьер-лиге и дошел до финала "пути регионов" Фонбет - Кубка России. Станкович возглавлял "Црвену Звезду" с 2019 по 2022 год, под его руководством команда трижды стала чемпионом Сербии и дважды выиграла кубок страны. Также специалист работал в венгерском "Ференцвароше" и итальянской "Сампдории".

В качестве игрока Станкович выступал за "Црвену Звезду", с которой стал чемпионом Югославии и трехкратным обладателем кубка страны, итальянские "Лацио", в котором выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Италии, Кубок кубков и Суперкубок УЕФА, и "Интер", где пять раз выиграл чемпионат Италии, по четыре раза - кубок и суперкубок страны, а также стал победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.

"Црвена Звезда" занимает второе место в чемпионате Сербии, команда набрала 45 очков после 20 туров и на 1 очко отстает от лидирующего в турнирной таблице "Партизана".