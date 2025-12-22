В федерации ожидают, что прыгун с трамплина Климов получит нейтральный статус

В понедельник FIS предоставила нейтральный статус прыгунам с трамплина Михаилу Назарову и Данилу Садрееву

Евгений Климов © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпийских игр 2022 года по прыжкам на лыжах с трамплина в командном турнире Евгений Климов должен получить нейтральный статус для выступления на международных соревнованиях. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и двоеборья России Дмитрий Дубровский.

В понедельник стало известно, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) предоставила нейтральный статус прыгунам с трамплина Михаилу Назарову и еще одному серебряному призеру Игр 2022 года Данилу Садрееву.

"Ожидаем, что Климов получит нейтральный статус, как и Александра Кустова, Ирма Махиня и Ксения Каблукова. Также подали заявки на нейтральный статус Александр Баженов и Илья Маньков. Немного долго затягивается определение нейтрального статуса. Сегодня можем выдохнуть, потому что мы начали уже немного нервничать", - сказал Дубровский.

"Своевременно были поданы анкеты и оплачены счета FIS. Параллельно оформляем шенгенские визы, и есть шансы, что на Турне четырех трамплинов ребята смогут выехать. В целом, на первый план выходят организационные и технические моменты: визы, соответствие экипировки. Но мы готовы к этим сложностям: и вопросы с экипировкой контролируем, и визы ждем на этой неделе. Главное, чтобы в FIS должны замерить и дать зеленый свет на экипировку: не только на комбинезоны, но и на лыжи. Самое главное, чтобы нас допустили, учитывая изменения правила после чемпионата мира в Тронхейме", - добавил он.

В федерации для того, чтобы спортсмены и персонал сумели выступить на международных соревнованиях, работают круглые сутки, отметил Дубровский. "Несмотря на то что ребята сами подают запрос на нейтральный статус, мы стараемся оказывать им содействие и поддержку в организационных моментах. Ждем информацию по обслуживающему персоналу", - пояснил он.

Спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляцию на решение о недопуске россиян до турниров под эгидой FIS, им разрешили выступать на соревнованиях в нейтральном статусе. В требованиях международной федерации говорится, что россияне должны соответствовать критериям нейтральности, включая отсутствие добровольных связей с российскими или белорусскими военными или любыми другими службами национальной безопасности и отсутствие поддержки специальной военной операции на Украине.