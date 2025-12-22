Мать Костылевой рассказала, что фигуристка хотела остаться в шоу Плющенко

Редакция сайта ТАСС

Елена Костылева в роли Принцессы Авроры © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Фигуристка Елена Костылева продолжит выступать в шоу тренера Евгения Плющенко, потому что сама хотела сохранить роль. Об этом ТАСС рассказала мать фигуристки Ирина Костылева.

Ранее Плющенко в своем Telegram-канале сообщил, что Костылева завершила работу в его академии. Фигуристка перешла в академию Софьи Федченко. В понедельник Плющенко сообщил, что Костылева сохранит свою роль в шоу "Спящая Красавица", которое пройдет с 5 по 9 января.

"С утра позвонил [хореограф] Никита Михайлов и попросил выйти на шоу. Мы сказали, что согласны. Лена хотела выступить, ей самой нравится", - сказала Ирина Костылева.

"Как тренировки? Сегодня прыгнула четверной сальхов несколько раз, но нога пока болит. Лена тренируется, пока ей очень тяжело. У Софьи Федченко живет в отдельной комнате", - добавила она.

14-летняя Костылева является победительницей первенства России среди юниоров и финала Гран-при страны среди юниоров. В нынешнем сезоне она выиграла юниорский этап Гран-при в Москве.

25 ноября Плющенко сообщил, что направил жалобу на имя уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой на мать спортсменки Ирину Костылеву из-за жестокого обращения с ребенком. Плющенко также утверждает, что Ирина Костылева регулярно допускала нецензурные оскорбления в адрес тренеров, других спортсменов и их родителей. По словам Плющенко, в его распоряжении есть видеоматериалы, подтверждающие случаи физического воздействия на фигуристку со стороны матери, при этом подчеркивается, что Ирина Костылева уже стоит на учете в органах опеки по этому вопросу. Кроме того, Плющенко пожаловался на съемку Ириной Костылевой детей, занимающихся в "Ангелах Плющенко", а также обвинил мать фигуристки в клевете в отношении тренерского штаба академии.