Кин отметил важность победы для "Спартака" над "Шанхаем" в праздничный день

Клубу в понедельник исполнилось 79 лет

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Спартака" Джозеф Кин © Сергей Фадеичев/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Защитник Джозеф Кин рад тому, что "Спартаку" удалось выиграть в выездном матче Фонбет - Континентальной хоккейной лиги в 79-й день рождения клуба. Об этом он рассказал ТАСС.

Москвичи выиграли у китайского клуба на "СКА-Арене" со счетом 3:1. Клубу в понедельник исполнилось 79 лет.

"Я знал о таком дне, его больше празднуют болельщики, и хорошо, что мы сегодня добыли победу. Это клуб с большой историей, и понятно, что это особенный день для болельщиков и клуба", - сказал Кин.

Американский защитник высказался об ощущениях игры на самой вместительной хоккейной арене мира. "Я впервые играл в этом дворце. Удалось заметить спартаковских болельщиков, их счастливые лица за заградительным стеклом. Было здорово", - отметил он.

Кин провел второй матч после длительного перерыва из-за болезни. "Чувствую себя хорошо, полностью восстановился. Я выбыл на три недели, рад возвращению к ребятам и тому, что мы сейчас выигрываем", - пояснил он.

Защитник с 27 очками является вторым по результативности в "Спартаке" после Адама Ружички. "Мы играем вместе, у нас отличное большинство, просто действуем в правильном направлении. Я в этом году хорошо работал в тренировочном лагере", - сказал он.