Сихарулидзе оценил перспективы фигуристов Мишиной и Галлямова

Спортсмены стали вторыми на чемпионате России

Редакция сайта ТАСС

Анастасия Мишина и Александр Галлямов © Александр Демьянчук/ ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, выступающие в парном катании, войдут в следующий сезон во всеоружии. Такое мнение в интервью ТАСС высказал президент Федерации фигурного катания на коньках России олимпийский чемпион в парном катании Антон Сихарулидзе.

Мишина и Галлямов стали вторыми на чемпионате страны, уступив Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому.

"У Галлямова в конце прошлого сезона произошла очень серьезная травма, он был прооперирован, - сказал Сихарулидзе. - Затем ему потребовалось немало времени, чтобы восстановиться и хотя бы просто встать на лед, а не то, чтобы вернуться на тот же уровень. Но они все равно вернулись и начали выступать. Да, пусть пока не так успешно, как до травмы, но для нас все очевидно и понятно - мы видим, как серьезно они занимались подготовкой. Просто времени было недостаточно, они пропустили все лето - очень важное время для фигурного катания. Ведь именно летом ставятся программы, отрабатываются новые элементы, доводятся до совершенства коронные".

"Этот важный период Анастасией и Александром был полностью пропущен, сезон получается не таким хорошим, но это мощная пара мирового уровня. И я думаю, что уже в следующем году они войдут в сезон во всеоружии и форме, в которой нам всем хотелось бы видеть наших чемпионов Европы и мира. Все основания для этого есть", - добавил Сихарулидзе.

Галлямову 26 лет, Мишиной 24 года. Спортсмены являются двукратными бронзовыми призерами Олимпийских игр 2022 года, чемпионами мира (2021) и Европы (2022). Трижды они побеждали на чемпионатах России.

Полный текст интервью читайте на сайте ТАСС 23 декабря.